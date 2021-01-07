Киев, 7 января, 2021, 08:07 — ИА Регнум. Митинг представителей украинских радикальных организаций состоялся вечером 6 января в Киеве у здания посольства Израиля. Об этом 6 января сообщило украинское издание Klymenko Time.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские неонацисты

По информации организаторов акции протеста, на митинге присутствовали около сотни человек, а сотрудники правоохранительных органов усилили охрану здания посольства.

По информации журналистов издания, националисты, собравшиеся на митинг, требовали от Израиля признать голод 1932−1933 годов «геноцидом» украинского народа. Вместе с тем, поводом к акции послужило осуждение посла Израиля Джоэла Лиона факельного шествия в честь Степана Бандеры.

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«Степана Бандеру назвали нацистом. Это ложь! Дипломат мог высказать исключительно субъективную точку зрения, но не говорить от имени всех украинцев. Чиновник не должен нам навязывать свое мнение», — заявил Александр Воитко, член сообщества ветеранов (участников гражданской войны в Донбассе — ИА REGNUM).

Он также выразил уверенность в том, что дипломатический представитель Израиля Джоэл Лион обязан принести свои извинения перед украинским народов.

Журналисты издания, которые находились вечером 6 января непосредственно на месте события, отметили, что «большинство случайных прохожих поддержали не активистов, а посла».

«К счастью, этого не слышали митингующие, иначе не миновать бы конфликта», — отметили в издании.

«Об акции хочу сказать одно — посольство провоцирует нас. Но с другой стороны, что бы кто не говорил об участниках украинских исторических событий, МИД Украины должен быть на нашей стороне», — прокомментировал акцию еще один представитель украинских националистов Мстислав Квитеч.

Ответом на «вмешательство» посла Израиля в украинскую политику назвал акцию протеста ее непосредственный организатор Евгений Карась, который также является лидером радикальной националистической организации «С14» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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«Он (посол Израиля — ИА REGNUM) вмешивается в нашу политику, не зная истории Украины и личность Степана Бандеры. Йоэль (Джоэл — ИА REGNUM) Лион заявил, что тот бандит и негодняй. Это ложь, потому что брат Бандеры погиб в немецком концлагере, и в это же время там сидел и сам Степан», — аргументировал свою точку зрения Карась.

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Также националист предположит «российский след», излагая свои версии о мотивах высказывания посла Израиля.

«Возможно были предложены деньги Россией. Я не знаю, кто ими манипулирует. Мы не будем ничего официально заявлять. Я сомневаюсь, что посла отстранят от должности. Но я точно знаю, что в Израиле наш украинский дипломат весьма решительно заявил о недостойности такого поведения», — подытожил он.

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Отметим, вчера, 6 января, в 18:00 (19:00 мск) в Киеве началась акция протеста у здания посольства Израиля на бульваре Леси Украинки. Митинг завершился ориентировочно в 20:00 (21:00 мск).