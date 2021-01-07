В Киеве у посольства Израиля украинские радикалы провели акцию протеста
Киев, 7 января, 2021, 08:07 — ИА Регнум. Митинг представителей украинских радикальных организаций состоялся вечером 6 января в Киеве у здания посольства Израиля. Об этом 6 января сообщило украинское издание Klymenko Time.
По информации организаторов акции протеста, на митинге присутствовали около сотни человек, а сотрудники правоохранительных органов усилили охрану здания посольства.
По информации журналистов издания, националисты, собравшиеся на митинг, требовали от Израиля признать голод 1932−1933 годов «геноцидом» украинского народа. Вместе с тем, поводом к акции послужило осуждение посла Израиля Джоэла Лиона факельного шествия в честь Степана Бандеры.
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Он также выразил уверенность в том, что дипломатический представитель Израиля Джоэл Лион обязан принести свои извинения перед украинским народов.
Журналисты издания, которые находились вечером 6 января непосредственно на месте события, отметили, что «большинство случайных прохожих поддержали не активистов, а посла».
Ответом на «вмешательство» посла Израиля в украинскую политику назвал акцию протеста ее непосредственный организатор Евгений Карась, который также является лидером радикальной националистической организации «С14» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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Также националист предположит «российский след», излагая свои версии о мотивах высказывания посла Израиля.
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Отметим, вчера, 6 января, в 18:00 (19:00 мск) в Киеве началась акция протеста у здания посольства Израиля на бульваре Леси Украинки. Митинг завершился ориентировочно в 20:00 (21:00 мск).