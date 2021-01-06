Киев, , 07:42 — REGNUM Украинские радикалы анонсировали проведение акции протеста у здания посольства Израиля в Киеве. Об этом лидер одной из радикальных организаций «С14» (Организация, деятельность которой запрещена в РФ) Евгений Карась написал 5 января на своем telegram-канале.

Националисты планируют собраться у здания дипломатического представительства Израиля в Киеве (бульвар Леси Украинки, 34), сегодня, 6 января, в 18:00 (19:00 мск).

На афише анонсированного мероприятия, опубликованной Карасем, написано «Покайтесь за геноцид! Когда Израиль признает Голодомор? Прийти добиться справедливости».

Отметим, украинские националисты привыкли обвинять советскую власть в организации голода 1932−1933 годов, который не обошел стороной не только Украинскую ССР, но и другие республики СССР. Вместе с тем националистически настроенные граждане Украины считают, что голод был организован в СССР «искусственно» и направлен был исключительно против этнических украинцев. Каждый год в четвертую субботу ноября украинские националисты приходят к зданиям дипломатических представительств России на Украине, чтоб «напомнить» Российской Федерации — правопреемнице СССР, кто «виновен» в «геноциде украинцев» не только в период голода 1932−1933 годов, но и — послевоенного голода 1946 года, а также голода начала 1920-х годов.

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Напомним, ранее посол Израиля на Украине Джоэл Лион осудил факельное шествие в честь дня рождения «пособника националистического режима» Степана Бандеры, которое состоялось в Киеве 1 января и собрало около тысячи участников.