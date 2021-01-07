Вашингтон, 7 января, 2021, 05:43 — ИА Регнум. Аккаунты действующего президента США Дональда Трампа заморозили на сутки в связи с беспорядками в Вашингтоне социальные сети Instagram и Facebook. Об этом 7 января сообщило руководство социальных сетей.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

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По словам руководства Facebook, заморозка аккаунта Трампа стала результатом двух нарушений политики социальной сети, допущенных пользователем. В течение 24 часов Трамп не сможет оставлять записи в своём аккаунте.

О блокировке аккаунта Трампа в Instagram сообщил глава социальной сети Адам Моссери в своём аккаунте в Twitter. Он сделал ретвит сообщения Facebook о заморозке аккаунта американского лидера и добавил, что Instagram присоединяется к данному решению.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Twitter удалил три записи Трампа, в которых он называет президентские выборы в США «сфальсифицированными», и заблокировал политику доступ к аккаунту на 12 часов.