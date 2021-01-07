Вашингтон, 7 января, 2021, 05:23 — ИА Регнум. Протесты сторонников действующего президента США Дональда Трампа, перешедшие в беспорядки в центре Вашингтона, осудили четыре экс-президента США в своих отдельных письменных заявлениях, распространённых 7 января в СМИ и социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Капитолий

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Демократы Барак Обама и Билл Клинтон возложили ответственность за беспорядки на Трампа. Обама назвал всё произошедшее моментом «величайшего позора и стыда» для нации и пояснил, что ситуация возникла из-за подстрекательств действующего президента США. Клинтон назвал беспорядки в Вашингтоне беспрецедентной для истории страны атакой на политические институты США.

Джимми Картер, также являющийся демократом, осудил насилие и призвал утвердить итоги президентских выборов, победителем которых стал Джозеф Байден.

Однопартиец Трампа республиканец Джордж Буш — младший заявил, что его потрясло то неуважение по отношению к институтам, традициям и правоохранительным органам Соединённых Штатов, которое было проявлено в Вашингтоне.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-президент США Джордж Буш — младший заявил, что такими методами, какие были продемонстрированы в Вашингтоне, оспаривают результаты выборов «в банановых республиках».