Москва, 6 января, 2021, 23:24 — ИА Регнум. В Госдуме осудили планы Пенсионного фонда России (ПФР) потратить 800 млн рублей на пиар и разъяснительную работу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ПФР

«‪Пенсионный фонд РФ продолжает аттракцион неслыханной щедрости! 800 лямов на пиар намерено потратить это богонеугодное заведение в 2021 году. Заметьте, ПФР ничего не производит, не продаёт… Он оперирует исключительно деньгами граждан России. И вот эти самые деньги россиян он пустит на самую пустую затею в мире — на рекламу Пенсионного фонда», — возмутился депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Уж лучше бы пропили, полагает парламентарий.

«А вообще за такие вещи надо сажать!‬» — уверен Журавлёв.