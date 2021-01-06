Санкт-Петербург, 6 января, 2021, 20:36 — ИА Регнум. В Петербурге за среду, 6 января, привили от коронавирусной инфекции 1053 человека. Это самый большой суточный результат с начала вакцинации. Нарастающим итогом в Северной столице иммунизацию от COVID-19 прошли 8067 человек. Правда, обе дозы вакцины «Спутник V» пока успели получить лишь около трехсот человек.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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По информации Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в пунктах вакцинации на сегодняшний день находится 14 625 доз вакцины.

В то же время, как признали в Межведомственном совете, от граждан поступают жалобы на трудности с записью на вакцинацию, вызванные растущим количеством желающих получить прививку.

«Комитет по здравоохранению и администрации районов проводят работу по совершенствованию механизмов записи на вакцинацию. Планируется постепенное наращивание мощностей, чтобы охватить прививочной кампанией большее количество горожан», — пообещали в городском совете по борьбе с ковидом.

Там также отметили, что 5 января первую часть прививки от коронавируса получила вторая группа журналистов в составе 27 человек. Вакцинация прошла в поликлинике №39 Центрального района.

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