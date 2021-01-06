Москва, 6 января, 2021, 17:31 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила функционирования суперсервиса «Поступление в вуз онлайн». Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Студенты

Так, за обеспечение работы этого сервиса ответственны министерство высшего образования и Минцифры, а также Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

Отмечается, что ведомства должны дать абитуриентам возможность с помощью портала госуслуг подать заявление о зачислении и загрузить необходимые документы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы Минобрнауки Андрей Омельчук заявил, что в 2021 году в системе будет зарегистрировано не менее 135 вузов. С помощью нового функционала сервиса абитуриенты смогут поступить на очно-заочную форму обучения, а также по договорам о целевом обучении. Для желающих поступить в вуз на платной основе прорабатывается вариант интеграции инструмента образовательного кредитования с господдержкой с суперсервисом на портале госуслуг.