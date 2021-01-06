Москва, 6 января, 2021, 17:02 — ИА Регнум. В редакцию ИА REGNUM поступило заявление пресс-службы Института РУССТРАТ, отвергающее обвинения Института в непрофессионализме и ангажированности со стороны азербайджанских СМИ. Текст заявления публикуется полностью и без изменений.

Минобороны России Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

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Некое «независимое» информационное агентство «Туран» (Азербайджан) на днях обвинило Институт РУССТРАТ в необъективности освещения ситуации в Нагорном Карабахе. При этом из контекста аналитических материалов Института были выдернуты отдельные фразы без привязки к общему смыслу анализируемых событий и тенденций.

«Институт международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ» на своем сайте публикует аналитические материалы, придерживаясь принципов объективности и допустимости различных позиций в экспертном сообществе, если они опираются на доскональное знание предмета исследования.

Обострению ситуации в Нагорном Карабахе, вооруженному противостоянию и, наконец, урегулированию конфликта Институт РУССТРАТ посвятил целый ряд материалов, размещенных на сайте Института. По-видимому, журналисты агентства «Туран» не удосужились ознакомиться с этими публикациями.

Особо возмутилось агентство «Туран» авторской статьей директора Института РУССТРАТ, депутата Госдумы РФ Елены Паниной «Путин провел в Карабахе блестящую спецоперацию». В ней Россия названа гарантом безопасности и подчеркнута роль российских миротворцев в урегулировании конфликта.

По-видимому, в данном случае азербайджанское агентство «Туран» выполняет функцию иностранного агента некоего государства, поскольку его позиция в оценке России и роли российских миротворцев в прекращении военного конфликта в Нагорном Карабахе коренным образом расходится с позицией президента Азербайджана Ильхама Алиева, который, напомним, 10 ноября 2020 года отметил особую роль России и её лидера Владимира Путина в урегулировании конфликта, а 18 декабря 2020 года назвал очень успешной деятельность российских миротворцев в Карабахе.