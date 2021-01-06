Москва, 6 января, 2021, 16:46 — ИА Регнум. Руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Евгений Малыгин рассказал корреспонденту ИА REGNUM об успехах и трудностях конкурса в 2020 году и поделился планами на год предстоящий.

Пресс-служба конкурса «Мастера гостеприимства» Евгений Малыгин

Евгений, конкурс «Мастера гостеприимства» в такой нелегкий 2020 год казался практически неосуществимым — перелеты организаторов, участников и журналистов на региональные полуфиналы, огромное количество участников. Давайте вспомним самые яркие моменты…

Год действительно оказался очень непростым. Когда мы только стартовали, было определенное недоверие и у регионов, и у участников. Да и мы сами тоже сначала задумывались — в незыблемом мире, где многие привыкли отдыхать за границей, говорить о российской отрасли гостеприимства было, скажем так, несколько необычно. И больше всего, наверное, радует, что мы все вместе смогли этот тренд переломить.

Что касается самых ярких событий конкурса… Наверное, больше всего запомнились два, связанные с городами: Калининградом и Москвой. И два, связанных с людьми.

Яркое воспоминание места номер один — это Калининград. Первый очный полуфинал после долгого перерыва. Безумное количество мер предосторожности, согласований, перестановок и перераспределений. Нервное напряжение всей команды, постоянные звонки и сообщения от участников: «точно-точно не отменят?». В то, что запуск состоялся, я поверил в момент, когда со сцены сошел Антон Алиханов, губернатор Калининградской области, только что запустивший полуфинал.

Второе яркое воспоминание места — старт финала в Москве. Многие, да и я сам в том числе, боялись, что нас всех опять вот-вот закроют, что участники не поедут, что коронавирусные тесты отсеют многих. Я понял, что состоялось и получилось, в момент, когда весь зал начал вытирать слёзы, вызванные роликом «Мастеров».

А самое-самое яркое — конечно же люди. Замечательные региональные команды, которые из воздуха порой доставали какие-то совершенно невероятные вещи: Сочи, Ямал, Калининград, Пятигорск, Уфа, Самара, Ялта, Тула. Удивительные участники — мне кажется, что я каждого из них знаю в лицо, по проекту и уж точно узнаю по глазам.

И самые трудные моменты…

Их было меньше, конечно. Самое жуткое — начало пандемии. Тогда команду чуть не с самолета снимать пришлось, все уже ехали в аэропорт, когда пришло сообщение о закрытии ЯНАО. Дальше была бессонная ночь, обзвон участников и мысль, что это ненадолго, пару-тройку недель. В итоге затянулось на пять месяцев. Было ощущение, что нас остановили на полном ходу. Трудно пришлось и в сентябре: у многих не было веры в восстановление туризма в России, да и в мире. Но смогли.

Иногда казалось, что жизнь в стране готова остановиться, однако конкурс продемонстрировал удивительные вещи — не только то, что индустрия гостеприимства не намерена «сдаваться», но и то, что жизнь в регионах продолжается. Она изменилась, но она продолжается. В чем секрет этого оптимизма?

Секрет оптимизма простой — надо любить то, что ты делаешь, и делать его так, как ты себе это представляешь. Я всегда говорю: гостеприимство — это состояние души. И его никому не отнять. Даже когда кажется, что всё пропало, просто берись и делай. И ты взлетишь, и все вокруг рядом с тобой тоже смогут.

Что получили победители конкурса, и как Вы представляете развитие их проектов? И вообще — какие проекты Вы лично оцениваете наиболее высоко?

Для меня каждый проект — уже победитель. Даже если кажется, что они чем-то похожи, каждый по-своему уникален. И я уверен, что они все достигнут максимума, и даже немножечко больше. Что получили? В первую очередь, получили веру в свои силы, получили огромное неравнодушное сообщество, которое готово поддержать, подсказать, помочь поверить и, если что, «допилить».

Ваш прогноз — что ждет нас в следующем году? Как будет проводится конкурс? Можете ли раскрыть секрет — в каких регионах и в каких форматах пройдут его полуфиналы?

Следующий год — год осторожного восстановления для индустрии туризма и гостеприимства. Отрасль будет выходить из состояния шока. Будем вместе с участниками искать новые варианты развития, новые решения. Очень надеюсь, что в этом году никто не съест кого-нибудь «не того», и у нас всё получится. Что до конкурса — формат полуфиналов определять в условиях неопределенности дело весьма неблагодарное. Но мы в Президентской платформе «Россия — страна возможностей» настроены на очные этапы с большей нацеленностью на практические задачи развития туризма и гостеприимства в нашей стране. Города проведения — пока секрет, заявок очень много, интерес проявляют совершенно разные регионы, в том числе весьма неожиданные.

Чего Вы пожелаете победителям сезона-2020 и участникам следующего в наступающем году?

Жить, творить и лететь. И всё получится. Те, кто не бросил работу в отрасли, — настоящие герои этого года. Как сказал Олег Дивов, чтобы быть героем, не обязательно взрывать, стрелять и колошматить: иногда надо просто уметь стоять. Вы — выстояли.