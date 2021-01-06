Москва, 6 января, 2021, 09:48 — ИА Регнум. В Москве за последние сутки выявили 5142 новых заразившихся коронавирусом. Это на 300 больше, чем днём ранее. Об этом сообщает телеграм-канал «Москва сейчас».

Иван Шилов ИА REGNUM

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Отметим, что всего два дня назад число новых случаев COVID-19 в Москве составило 3591.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в столице продолжается вакцинация от коронавируса.