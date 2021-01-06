Москва, 6 января, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Страны Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и не входящие в этот картель нефтедобывающие страны (ОПЕК+) смогли договориться о параметрах мирового уровня добычи черного золота в феврале и марте 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики России.

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Согласно договорённости, общее ограничение добычи в странах ОПЕК+ в январе 2021 года составит 7,2 млн баррелей в сутки, а в феврале и марте — по 7,125 млн баррелей в сутки.

При этом квота Российской Федерации чуть-чуть увеличивается. Россия сможет увеличить добычу нефти в феврале на 65 тыс. баррелей в сутки.

Участники соглашения договорились, что встречи мониторингового комитета ОПЕК+ пройдут 3 февраля и 3 марта. А следующее заседание стран — участниц договора состоится 4 марта.

Напомним, что после кризиса перепроизводства нефти, когда цены на черное золото существенно упали, практически все нефтедобывающие страны решили договориться об ограничении уровня добычи черного золота, чтобы поддержать на приемлемом уровне мировые цены на него.