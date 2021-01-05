Нижний Новгород, 5 января, 2021, 17:33 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе по итогам января-ноября 2020 года естественная убыль населения составила 163 540 человек, что почти в два раза выше темпов убыли населения за аналогичный период предыдущего года — тогда сокращение составило 89 813 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Росстата.

Константин Савицкий. Панихида в 9-й день на кладбище. 1885

Абсолютно во всех регионах округа наблюдается снижение уровня рождаемости и рост показателя смертности.

В среднем в ПФО рождаемость снизилась на 4,9%, смертность выросла на 17,5%.

Наиболее значительно рождаемость сократилась при сравнении с данными 2019 года в Пензенской и Саратовской областях — здесь в 2020 году родилось на 8,3% детей меньше, в Мордовии рождаемость снизилась на 8,1%. В Самарской области — на 6,9%, в Ульяновской области — на 6,7%, в Кировской области — на 6%, в Нижегородской области — на 5,8%, в Оренбургской области — на 5,2%, в Пермском крае — на 5,1%.

В Чувашии число новорожденных по сравнению с 2019-м годом снизилось на 4,3%, в Татарии и Башкирии — на 3%, в Удмуртии — на 1,5%. Минимальный уровень снижения рождаемости наблюдается в Марий Эл — 0,4%.

Лидером по показателю роста смертности за 11 месяцев 2020 года является Татария, здесь скончались на 23,4% жителей больше, чем годом ранее. В Самарской области показатель вырос на 21,8%, в Пензенской области — на 20,3%, в Оренбургской области — на 19,6%, в Чувашии — на 19,1%, в Башкирии — на 18,7%, в Ульяновской области — на 16,6%, в Удмуртии — на 15,5%, в Марий Эл — на 15,2%, в Мордовии и Саратовской области — на 14,9%, в Пермском крае — на 14%, в Нижегородской области — на 13,2%, в Кировской области — на 11,1%.

По итогам января-ноября 2019 года в округе показатель количества смертей к числу рождений составлял 134,7%, за аналогичный период 2020 года он достиг 166,5%.

За 11 месяцев в прошлом году наиболее высокий процент умерших к числу родившихся наблюдался в Пензенской области — 230,3% (годом ранее — 175,5%), в Мордовии — 219% (175,3%), в Саратовской области — 207,8% (165,9%), в Ульяновской области — 195,2% (156,2%), в Нижегородской области — 193,6% (161,1%), в Кировской области — 190,8% (161,4%), в Самарской области — 184,8%, (141,3%), в Оренбургской области — 164,2%, (130,2%), в Чувашии — 162,4% (130,4%), в Пермском крае — 154,3% (128,4%), в Удмуртии — 143,2% (122,1%), в Башкирии — 142,8% (116,7%), в Марий Эл — 141,2% (122,2%), в Татарии — 127,7% (100,3%).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-декабря 2019 года население регионов Приволжского федерального округа сократилось естественным путём на 98 402 человека. Убыль населения фиксировалась во всех регионах округа, кроме Татарии. Здесь в январе-декабре 2019 года зафиксирован естественный прирост населения — 180 человек. Кроме того, миграционная убыль населения по итогам января-ноября 2019 года составила 8 584 человека, при этом в четырёх регионах регистрировали прирост населения за счёт миграции.

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