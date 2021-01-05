Вашингтон, 5 января, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Совокупные кассовые сборы в кинотеатрах в США в 2020 году стали самыми низкими за последние 40 лет. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на данные компании Comscore.

(сс) Joe Mabel Закрытый в период пандемии кинотеатр в США

По оценкам аналитиков Comscore, совокупные доходы от продаж билетов в кинотеатрах в США в 2020 году составили около $2,68 млрд, снизившись в годовом исчислении почти на 80%. В 2019 году сборы составили $11,4 млрд. Мировые сборы в кинотеатрах в 2020 году оцениваются в $11,5−12$ млрд. В 2019 году этот показатель составлял $42,5 млрд.

Падение мирового рынка кинопроката объясняется последствиями пандемии новой коронавирусной инфекции. В большинстве стран мира в 2020 году кинотеатры закрывались на несколько месяцев.

Однако некоторые страны начали восстанавливаться быстрее других. В частности, совокупные кассовые сборы в Китае 2020 году в сравнении с 2019 годом упали на 68%. При этом общая сумма сборов составила около $3,1 млрд, что впервые сделало Китай крупнейшим рынком кинопроката.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе в Фонде кино заявили, что кассовые сборы на российском рынке кинопроката в 2020 году сократились на 58,8% в годовом исчислении.