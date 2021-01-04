Минск, 4 января, 2021, 19:13 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ «Об объявлении 2021 года Годом народного единства», сообщили 4 января в пресс-службе главы государства.

President.gov.by Александр Лукашенко

«Решение принято для консолидации общества, сплочения белорусского народа на основе идей суверенитета и независимости страны», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что Совет министров совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом должен разработать и утвердить республиканский план мероприятий по проведению Года народного единства.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря в своём новогоднем обращении к гражданам страны Лукашенко призвал сделать наступивший год Годом народного единства.

Президент Белоруссии призвал сограждан «отправить 2020-й в историю, но не забыть его уроки». Это необходимо, по мнению Лукашенко, сделать, чтобы вместе создать Белоруссию будущего, которая станет лучше нынешней.

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