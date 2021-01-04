Воронеж, 4 января, 2021, 18:14 — ИА Регнум. Семь судей на должности в Воронежской области назначены указом президента РФ Владимира Путина. Документ опубликован на портале правовой информации 2 января.

Судейская мантия

На пост председателя Аннинского районного суда назначен Алексей Жукавин, судьёй Бутурлиновского райсуда назначена Алеся Новикова, судьёй Каширского районного суда назначена Анжела Панявина.

Также судьёй Железнодорожного райсуда Воронежа назначен Пётр Сарычев, судьёй Левобережного районного суда Воронежа назначена Алия Голубцова, судьей Нововоронежского горсуда назначена Ирина Скофенко. Судьёй Воронежского арбитражного суда стала Наталья Резниченко.