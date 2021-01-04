Вашингтон, 4 января, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Советник победившего на выборах президента США Джо Байдена Джейк Салливан заявил, что новая американская администрация планирует попытаться договориться с Российской Федерацией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Об этом Салливан заявил в интервью CNN.

Джейк Салливан

Салливан напомнил, что даже в непростые годы Холодной войны между двумя странами были области для сотрудничества, в первую очередь по вопросу контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия.

«Уверен, что сегодня Соединенные Штаты и Россия могут действовать в рамках своих национальных интересов, продвинуться в вопросах контроля над вооружениями и стратегической стабильности, разобраться с угрозой, которую несет для всего мира ядерное оружие», — сказал Салливан.

Он подчеркнул, что как только Байден и его люди получат власть, то сразу же займутся вопросом продления СНВ-3, так как это отвечает национальным интересам США.

Но при этом он подчеркнул, что США не оставят без внимания недавнюю кибератаку на американские правительственные учреждения, за которой якобы стоит Россия. Все виновные в этой атаке «заплатят высокую цену». При этом Салливан отметил, что официальных обвинений никто не предъявлял, тем не менее считается, что за атакой стоит Россия.

«Это будет комбинацией из наказания и усиления наших защитных возможностей», — пояснил Салливан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США уже долгие годы последовательно разрушают международную систему контроля над вооружениями, основанную на российско-американских двусторонних договорах, многие из которых остались с времен Холодной войны. Сейчас остался только один договор — СНВ-3, и американские власти пока не изъявляли желание его продлевать.