Санкт-Петербург, 4 января, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Народного артиста СССР Олега Басилашвили госпитализировали с COVID-19. Как сообщила его дочь Ксения, чувствовал актер себя хорошо, но из-за подтвердившегося заражения и почтенного возраста врачи предложили госпитализацию, и он не стал отказываться.

Дарья Драй ИА REGNUM Большой Драматический театр

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«По мнению врачей, учитывая возраст, спокойней и лучше находиться в больнице и там получать необходимую терапию», — цитирует дочь актера РБК.

Напомним, Басилашвили сейчас служит в петербургском БДТ им. Товстоногова вместе с Алисой Фрейндлих. На днях он подтверждал, что актриса некоторое время болела COVID-19 на дому и не хотела оповещать об этом публику. Однако 30 декабря внучка актрисы Анна Тарасова сообщила, что народная артистка встретит Новый год в палате в «красной» зоне.

Сейчас Фрейндлих находится в стабильно тяжелом состоянии, по словам врачей, хотя и наметилась положительная динамика.