Москва, 4 января, 2021, 10:30 — ИА Регнум. В Москве в 2020 году произошло немало хороших событий, сообщил 4 января мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Mos.ru Поезд «Москва-2020» московского метрополитена

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Среди них — открытие станций Некрасовской линии метро. В марте ветку продлили до «Лефортово», в декабре — до «Электрозаводской». Также столичная подземка получила новые поезда «Москва-2020», созданных предприятием из подмосковных Мытищ. На МЦД было открыто и реконструировано 15 станций — полноценных пригородных вокзалов. За год построили 115 километров автодорог, в том числе вылетную магистраль проспект Генерала Дорохова.

После реставрации открылся Северный речной вокзал. Открылся крытый парк «Остров мечты». Реализовывались программы ремонта поликлиник и реновации пятиэтажек.

Кроме того, в столице запустили цифровой туристический сервис RUSSPASS, а инновационный кластер I. Moscow объединил 19 тыс. предприятий из Москвы и других регионов.