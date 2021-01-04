Москва, 4 января, 2021, 07:55 — ИА Регнум. В Москве немного похолодает, во второй половине дня ожидается снегопад, сообщили 4 января в центре «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Снегопад в Москве

"Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием атмосферного фронта с запада, из-за чего сохранится пасмурная погода, во второй части дня пройдет снегопад, и немного похолодает», — говорится в прогнозе.

Синоптики ожидают в столице облачную погоду и временами снег. Столбики термометров опустятся до двух градусов мороза, в Московской области — до четырёх градусов мороза. Скорость ветра не превысит восьми метров в секунду.