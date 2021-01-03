Банги, 3 января, 2021, 20:50 — ИА Регнум. В столице Центрально-Африканской Республики (ЦАР) городе Банги сохраняется спокойная обстановка. Об этом 3 января сообщил посол Российской Федерации в ЦАР Владимир Титоренко журналистам ТАСС.

Kayikwamba Солдат ВС ЦАР

«Дипломаты (из России — прим. ИА REGNUM) в безопасности, — сказал посол. — В столице обстановка спокойная».

Ранее Agence France-Presse сообщило, что город Бангасу в ЦАР, расположенный в 750 км от столицы страны Банги, захватили повстанцы.

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