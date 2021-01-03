Санкт-Петербург, 3 января, 2021, 17:52 — ИА Регнум. Десятки машин получили повреждения колёс из-за плохого дорожного покрытия на Литейном мосту в центре Петербурга. Пострадавшие с возмущением описали ситуацию в социальных сетях.

Дарья Драй ИА REGNUM 2 Литейный мост

На полосе движения в сторону Финляндского вокзала — соседней с трамвайными путями — обнаружились серьезные выбоины, которые не заметны с первого взгляда и идут «сплошняком».

"Прошло 12 часов, а выбоины так и не заделали и даже не огородили. Машины продолжают разбивать колеса и резать шины об них. За ночь 37 машин насчитал», — сообщил 3 января Алексей И.

Петербуржец Игорь И. заявил, что еще накануне вечером, 2 января, он звонил по номеру 004 и вызывал аварийную бригаду, к 21:00 уже было оставлено 30 заявок, но на следующий день ситуация не изменилась.

«Вчера тоже в одну влетела, но вырулила! Там какая-то жесть! При мне стояли две машины, у каждой по два колеса!» — возмутилась одна из пострадавших.

Во второй половине дня комитет по развитию транспортной инфраструктуры отчитался, что проблема наконец устранена. Работами занялся «Мостротрест», выбоины заделали холодной смесью — фото опубликовал «Петербургский дневник».