Пекин, 3 января, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Основным приоритетом китайской компании Huawei на ближайшее время должно стать развитие облачных сервисов, заявил основатель компании Жэнь Чжэнфэй. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

VistaCraft Huawei

В последние годы Huawei столкнулась с давлением со стороны США, направленным на сдерживание китайской компании в сфере телекоммуникаций и производства смартфонов. Жэнь Чжэнфэй в обращении к сотрудникам Huawei заявил, что для преодоления этих проблем компании необходимо совершить прорыв в новой сфере.

В качестве основного направления такого прорыва Чжэнфэй указал сферу облачных вычислений. Он сослался на опыт американских компаний Amazon и Microsoft, являющихся лидерами в этой области.

В настоящее время лидером на рынке облачных вычислений в Китае является Alibaba Group. По оценкам исследовательской компании Canalys, по состоянию на третий квартал 2020 года на долю Alibaba приходилось около 40% рынка облачных вычислений Китая. Доли Huawei и холдинговой компании Tencent составляли около 16%.

В августе 2020 года газета Financial Times со ссылкой на источники в отрасли сообщила, что запрет на поставки американских чипов Huawei не затронет процессоры, используемые для обеспечения работы облачных сервисов китайской компании.