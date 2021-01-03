Сочи, Краснодарский край, 3 января, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Лесной пожар, действующий в Сочи, будут тушить с воздуха — планируется привлечь вертолет Ка-32 МЧС России, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

66.mchs.gov.ru Авиация МЧС России

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На 3 января на территории Краснодарского края действует шесть очагов возгорания лесной подстилки в Туапсинском районе и Сочи, два из них удалось локализовать. Общая площадь всех возгораний на данный момент составляет около 1 тыс. кв. м, сообщили «Кубанские новости».

Как сообщало ИА REGNUM, причиной всех лесных пожаров, действующих на территории Краснодарского края, в том числе и пожара в Сочи, власти назвали запуск фейерверков.