Вашингтон, 3 января, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Список из 18 лучших фильмов ужасов прошедшего года представили авторы журнала Variety.

Цитата из к/ф «Ад по соседству». Реж. Дэвид Мармор. 2019. США Ужас

Рейтинг лучших фильмов ужасов по версии Variety открыл фильм «Ад по сосдетсву», ставший режиссёрским дебютом Дэвида Мармора. Продолжил список триллер «Мои волосы хотят убивать» Джастина Симьена, зомби-хоррор «Чистота крови» Джеффа Барнаби, фэнтези «Гретель и Гензель» Оза Перкинса и триллер «Его дом» режиссёра Рэми Уикса.

Также авторы журнала включили в список лучших фильмов ужасов прошедшего года картины «Астрал. Онлайн», «Человек-невидимка», «Думаю, как всё закончить», «Ла Йорона», «Избушка», «Не входи», «Платформа», «В чужой шкуре», «Напугай меня», «Реликвия», «Кто не спрятался», «Под водой» и «Вампиры в Бронксе».

«В этот непростой год поклонники жанра могли найти утешение в серии фильмов ужасов. Следуя духу времени, многие фильмы описывали случаи изоляции, когда герои оказывались в ловушке глубоко под водой, в заснеженном убежище или даже в собственном сознании», — отметили авторы рейтинга.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре эксперты телеканала FAN назвали лучшим фантастическим фильмом 2020 года боевик «Довод» режиссёра Кристофера Нолана.