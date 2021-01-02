Белгород, 2 января, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Новое рекордное значение случаев заражения коронавирусом зарегистрировано 2 января в Белгородской области — подтверждено 194 теста. Это на четыре больше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрировано четыре летальных исхода, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе подтверждён 22 тыс. 201 случай заражения инфекции. Завершил лечение выздоровлением 20 тыс. 161 человек, в том числе 18 — выписаны за минувшие сутки.

С начала пандемии в Белгородской области зарегистрировано 266 летальных исходов у пациентов с коронавирусом.