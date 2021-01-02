Симферополь, 2 января, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Пожар в складском помещении ликвидирован в Симферополе рано утром 2 января, сообщили в министерстве чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

Пожарный

Сообщение о пожаре поступило в 04:43. На месте было установлено, что горит склад с макулатурой, огонь распространился на площади 900 кв. м. Огонь угрожал распространиться на соседние складские помещения, жилые и административные здания, территорию детсада.

В 05:46 ранг пожара повышен до №2. Центром управления в кризисных ситуациях организовано оперативное взаимодействие всех ответственных служб. В 08:55 пожар был локализован на площади 930 кв. м, в 09:30 ликвидировано открытое горение. Полностью пожар ликвидировали в 11:21. Распространение огня на соседние здания спасатели не допустили.