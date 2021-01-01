Москва, 1 января, 2021, 23:40 — ИА Регнум. Временно исполняющим обязанности начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве стал полковник полиции Алексей Диокин. Об этом 1 января сообщает сайт столичной автоинспекции.

Гибдд.рф Алексей Диокин

На сайте указано, что Диокин родился в июле 1977 года в Москве и имеет два высших образования. В мае 2016 года он стал замначальника столичного управления.

Ранее в СМИ появилась информация об увольнении прежнего начальник управления, полковника полиции Юрия Дроганова, руководившего столичной автоинспекцией с ноября 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области инспектор ГИБДД по Сорочинскому городскому округу стал фигурантом уголовного дела.