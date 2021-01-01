Москва, 1 января, 2021, 17:29 — ИА Регнум. Предварительные данные Росстата, согласно которым по итогам 2020 года инфляция в России составила 4,9%, вызвало шквал комментариев в интернете. Граждане выразили своё мнение 1 января в социальной сети Facebook.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM У прилавка

«В правительстве и Центробанке теперь новый язык. «Отрицательный рост», «низкая инфляция». Ребята живут или в своём мире, или в разных с нами странах», — считает Eugene K.

Многие пользователи оказались возмущены столь низкими процентами инфляции в официальной статистике. Граждане уверены, что реальные показатели кратно выше, и данные Росстата не отражают действительности.

«И как они считают эту информацию? Наверное, так же как и зарплаты простого народа!» — написал Юрий У.

Некоторые комментаторы предположили, что проблема кроется в том, что те, кто подсчитывает статистику, сами не посещают продуктовые магазины, иначе бы у них у самих возникли бы вопросы к своим подсчётам.

«Врут и не краснеют! Судя по всему, те, кто считают инфляцию, в магазины не ходят!» — пишет Павел Ш.

Ряд пользователей отметил, что наблюдает, как продуктовые магазины стали наполнять товары, отличающиеся в размерах и весе от привычных стандартов. Таким образом, уверены граждане, производители и магазины пытаются скрыть подорожание своих товаров.

«Господа, в России идёт так же скрытое удорожание продуктов. Посмотрите на размер глазированных сырков, мороженного, всего того, что продаётся в упаковках старого размера. Там продукта на 60% от размера упаковки. А крупа? Мы привыкли, что упаковка — 1 кг, теперь — 900−800 гр. Да вы сами всё знаете», — поделился Борис Б.

Напомним, 31 декабря стали известны предварительные данные Росстата, согласно которым по итогам 2020 года инфляция в России составила 4,9%.