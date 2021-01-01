Москва, 1 января, 2021, 16:27 — ИА Регнум. С сегодняшнего дня, 1 января, «Газпром» начал поставки российского газа в Сербию по новой ветке трубопровода «Турецкий поток», которая уже получила название «Балканский поток». Сегодня утром президент Сербии Александр Вучич дал старт работе «Балканского потока».

Predsednik.rs Александр Вучич дал старт работе «Балканского потока»

Напомним, что Россия долгое время искала пути для поставки своих энергоносителей, в частности газа, в обход ненадежной Украины. Вынашивался проект строительства газопровода по дну Чёрного моря от побережья Кубани до Болгарии. Это должен был быть газопровод «Южный поток». Однако под давлением американцев власти Болгарии струсили и отказались от очень выгодного им «Южного потока».

России пришлось договариваться с Турцией, и проект получил название «Турецкий поток». В итоге газопровод от побережья Кубани идет по дну Чёрного моря до берега европейской части Турции. Там газопровод разветвляется, и одна из его веток идет в ту самую Болгарию, которая первоначально отказалась от проекта, а далее в Сербию.

По словам президента Вучича, Сербия благодаря «Балканскому потоку» будет экономить примерно $70 с 1 тыс. кубометров газа, что довольно существенно. Ранее газ в Сербию поступал через Украину и Венгрию.