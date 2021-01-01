Симферополь, 1 января, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Российской Федерации Александр Молохов ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому на его провокационное новогоднее поздравление строчкой из песни Аллы Пугачевой о том, что жизнь невозможно повернуть назад.

ИА REGNUM Республика Крым

Напомним, что президент Украины Зеленский в своем новогоднем обращении обратился к жителям Крыма и Донбасса, которые живут по московскому времени, и призвал их перевести стрелки часов на час назад, чтобы жить по украинскому времени и «вместе с Украиной».

Молохов отметил, что обращение Зеленского было, конечно, весьма кинематографическим, но жизнь назад повернуть невозможно, как хорошо подмечено в одной из песен Аллы Пугачевой.

«Надо сказать честно, новогоднее послание Зеленского украинцам было красивым, кинематографичным, но по сути своей слащаво-бессодержательным, хотя и умело эксплуатирующим образы детей. В части Крыма он предложил жителям полуострова пересесть в виртуальную машину времени, забыв о том, что, как поется в известной песне Аллы Пугачевой, «жизнь невозможно повернуть назад и время ни на миг не остановишь», — сказал Молохов.

Напомним, что после государственного переворота на Украине в начале 2014 года, жители Крыма провели референдум о самоопределении, на котором было решено выйти из состава Украины и вернуться в состав России. Пришедшие к власти в Киеве бандеровцы и их приспешники референдум не признали и продолжают считать Крым своей территорией. При этом киевская власть делает всё возможное, чтобы усложнить жизнь крымчанам. Была перекрыта подача пресной воды в Крым, подача электроэнергии, введена транспортная блокада. Однако российские власти смогли организовать бесперебойное снабжение Крыма всем необходимым, в рекордные сроки построили мост через Керченский пролив, создали энергетический мост для бесперебойного электроснабжения Крыма и решают проблему с водоснабжением.