Санкт-Петербург, 1 января, 2021, 12:20 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге по итогам прошедшего 2020 года было лабораторно подтверждено 245 870 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 3746 случаев — за последние сутки, то есть 31 декабря. Об этом в пятницу, 1 января 2021 года, сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Последний суточный показатель 2020 года — на 12 случаев меньше, чем было сутками ранее. В целом в Северной столице сохраняется так называемое плато по числу новых случаев.

Выздоровели от COVID-19 за 2020 год 151 505 заразившихся ранее петербуржцев и гостей города, в том числе 3058 человек выписаны за 31 декабря.

К сожалению, по итогам последнего дня 2020 года Санкт-Петербург опять оказался в «лидерах» по смертности. За 31 декабря в городе официально подтвердили смерть от ковида еще 75 человек. Это больше, чем в Москве (71 случай) и любых других регионах России. Нарастающим итогом Петербург от COVID-19 потерял в 2020 году 7769 человек. Это только те, у кого болезнь стала основной, а не сопутствующей, причиной летального исхода.

По данным городского оперштаба, за 31 декабря в Петербурге обследовали на коронавирус 32 611 человек. Под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус находится 1413 человек.