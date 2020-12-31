Лукашенко призвал сограждан сделать 2021 Годом народного единства
Минск, 1 января, 2021, 02:17 — ИА Регнум. Наступивший 2021 год сделать Годом народного единства призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко 31 декабря в своём новогоднем обращении к гражданам страны, которое транслировалось по всем телеканалам страны.
Президент Белоруссии призвал сограждан «отправить 2020-й в историю, но не забыть его уроки». Это необходимо, по мнению Лукашенко, сделать, чтобы вместе создать Белоруссию будущего, которая станет лучше нынешней.
Лукашенко назвал уходящий год «ярким и своеобразным», он, по словам главы государства, необходим был для того, чтобы «понять, кто есть кто, чтобы по-настоящему оценить сделанное и увидеть, что мы нация, способная выжить в этом бурном мире только тогда, когда мы едины, когда мы вместе».
Ранее ИА REGNUM сообщало, при каком условии Лукашенко согласился оставить пост президента Белоруссии.