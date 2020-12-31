Вашингтон, 31 декабря, 2020, 23:01 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп вместе с женой Меланьей вернулся в Белый дом из своего поместья Мар-а-Лаго (штат Флорида), где он находился на Рождество, сообщает 31 декабря пресс-служба Белого дома.

(сс) The White House Дональд и Меланья Трамп

Отмечается, что по прибытии Трамп не стал отвечать на вопросы журналистов, которые ожидали его у президентской резиденции.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению Трампа, выборы главы государства прошли с ужасающими нарушениями, и победу одержал именно он, а вовсе не кандидат от демократов Джо Байден. Трамп и его люди различными способами пытались добиться справедливости, однако большинство судов отказало в пересмотрах итогов голосования.

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