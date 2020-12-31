Москва, 31 декабря, 2020, 19:08 — ИА Регнум. В Роскосмосе создали специальную дирекцию для контроля подготовки миссий на Луну, сообщил 31 декабря гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Цитата из видео пользователя YouTube @Roscosmos Media Дмитрий Рогозин поздравил экипаж МКС с Новым годом

«В Роскосмосе создана специальная дирекция, я сам её возглавил, чтобы контролировать все нюансы, все элементы лунной подготовки», — сказал Рогозин во время поздравления космонавтов с наступающим Новым годом.

Он напомнил, что в следующем году с космодрома «Восточный» на Луну отправится автоматическая станция «Луна-25».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рогозин сообщил, что в 2021 году в госкорпорации «Роскосмос» планируют провести запуск нового модуля Международной космической станции, лунного зонда и серии коммерческих миссий. По его словам, в следующем году на полную мощность должен заработать космодром «Восточный».

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