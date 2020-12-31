Степанакерт, 31 декабря, 2020, 18:48 — ИА Регнум. Президент Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян поблагодарил Россию и лично президента страны Владимира Путина за оказание помощи Нагорному Карабаху.

Минобороны России Медицинский отряд специального назначения из состава российского миротворческого контингента продолжает оказывать помощь местному населению как в г. Степанакерте, так и в других населенных пунктах Нагорного Карабаха

«Как за значительную финансовую помощь, так и за реализуемые в Арцахе всеобъемлющие программы и миротворческую миссию в целом, хочу от имени арцахского армянства и от себя лично вновь выразить благодарность властям РФ и лично Владимиру Путину», — написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, постоянная гуманитарная поддержка России облегчает множество социальных проблем жителей республики. Также, уточнил Арутюнян, Москва предоставила Армении на безвозмездной основе сумму в размере €10 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, руководители России, Азербайджана и Армении — Владимир Путин,Ильхам Алиев и Никол Пашинян — 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, установлены посты российских миротворческих войск. Бои в Карабахе продолжались с 27 сентября. Число жертв до сих пор не установлено.

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