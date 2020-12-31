Баку, 31 декабря, 2020, 18:33 — ИА Регнум. Между Азербайджаном и Турцией через Армению формируется транспортный коридор, заявил 31 декабря азербайджанский лидер Ильхам Алиев.

Mod.gov.az Турецкие военные саперы в Азербайджане

«Параллельно мы придаем большое значение формированию коридора Азербайджан, Армения и Турция, даны первичные указания», — сказал Алиев на встрече с турецкой делегацией в Баку.

По его словам, в ближайшие дни начнется строительство железной дороги из Горадиза до Зангилана, до границы с Арменией, уже была проложена дорога Горадиз — Зангилан. Всего же строительство железной дороги займет максимум два года, уточнил Алиев.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря официальный представитель МИД Турции Хами Аксой заявил, что армянская сторона нарушила режим прекращения огня в Нагорном Карабахе, атаковав ВС Азербайджана и мирное население.

По его словам, армянские группировки, «отказавшиеся сложить оружие и отступить», в ноябре и декабре несколько раз атаковали азербайджанских военных и мирных жителей.