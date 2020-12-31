Будапешт, 31 декабря, 2020, 17:02 — ИА Регнум. От закупок у Российской Федерации вакцины от COVID-19 решили отказаться власти Венгрии. Об этом 31 декабря передает Reuters со ссылкой на главу администрации премьер-министра Венгрии.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

По словам чиновника, власти Венгрии, связавшие данное решение с «недостаточными мощностями производства российской вакцины», намерены приобретать вакцину от COVID-19 по программе закупок ЕС или у Китая.

Как передавало ИА REGNUM, 28 декабря министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страна уже получила шесть тысяч доз российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

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