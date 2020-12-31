Москва, 31 декабря, 2020, 16:03 — ИА Регнум. Специалисты Роскосмоса и Европейского космического агентства (ЕКА) провели серию экспериментов по приёму информации с космических аппаратов, находящихся на орбите вокруг Марса. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

ЕКА «ЭкзоМарс-2022»

Эксперимент проводился в рамках проверки технологической совместимости средств связи Роскосмоса и ЕКА. В рамках эксперимента с помощью российских наземных центров связи была принята информация с двух европейских космических аппаратов: Mars Express и орбитальным аппаратом «ЭкзоМарс-2016».

»Эксперимент прошёл успешно, тем самым подтвердив, что наше оборудование соответствует международным стандартам, принятым в космической отрасли. Теперь мы уверены, что «говорим на одном языке» и, в случае необходимости, можем прийти на помощь друг другу», — прокомментировал руководитель отдела наземных научных комплексов ИКИ РАН Владимир Назаров.

Главной целью эксперимента стало подтверждение совместимости средств связи Роскосмоса и ЕКА для реализации совместных космических проектов. Крупнейшим из этих проектов станет совместная автоматическая миссия к Марсу «ЭкзоМарс-2022», состоящая из российской посадочной платформы и европейского марсохода. Планировалось, что эта миссия будет запущена в 2020 году, однако руководство Роскосмоса и ЕКА решили перенести миссию из-за технических проблем и пандемии новой коронавирусной инфекции, замедлившей подготовку к запуску