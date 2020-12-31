Новосибирск, 31 декабря, 2020, 14:45 — ИА Регнум. В Новосибирской области, по данным на сегодня, 31 декабря, за прошедшие сутки выявлено 149 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 153 случая. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Скончались ещё девять пациентов: мужчины в возрасте 51 год, 54 года, 54 года, 58 лет, 62 года, 71 год и женщины в возрасте 65 лет, 70 лет, 77 лет. Всего в регионе умерли 967 человек, — уточняется в оперативном сообщении. — В отделениях интенсивной терапии находится 131 человек, на ИВЛ — 28 пациентов».

Всего в регионе зарегистрировано 27 885 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 1630 детей; 23 996 человек выписаны с выздоровлением (+238 за сутки).