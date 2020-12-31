Вашингтон, 31 декабря, 2020, 13:59 — ИА Регнум. Федеральная комиссия по связи США (FCC) проведёт проверку спутниковой группировки Starlink американской компании SpaceX на соответствие экологическим нормам. Об этом сообщает портал SpaceNews.

SpaceX Ракета Falcon 9

С просьбой о проведении соответствующей проверки в FCC обратилась компания Viasat. В ней считают, что планируемое развёртывание нескольких тысяч спутников Starlink на околоземной орбите может нанести серьёзный урон окружающей среде.

Специалисты Viasat считают, что помимо создания орбитального мусора вывод такого количества спутников на орбиту угрожает загрязнением атмосферы озоноразрушающими химикатами, выбрасываемыми ракетами-носителями. В качестве ещё одного негативного последствия развёртывания этой группировки указывается световое загрязнение, которое затруднит астрономические наблюдения.

Основатель компании SpaceX Илон Маск прокомментировал обращение Viasat в FCC в социальной сети Twitter.

«Точнее говоря, Starlink представляет опасность для доходов Viasat», — ответил Маск.

При этом он адресовал своё обращение к Чарли Эргену, который является соучредителем компании Dish Network, а не Viasat. Обе эти компании работают в сфере спутникового телевидения.