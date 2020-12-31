Ростов-на-Дону, 31 декабря, 2020, 13:37 — ИА Регнум. Уходящий 2020 год стал результативным для работников агропромышленного комплекса Ростовской области. На этом в своём новогоднем обращении к землякам остановился донской губернатор Василий Голубев.

Donland.ru Василий Голубев

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"Результативным год стал для донских хлеборобов — собрано 12,6 млн тонн зерновых. Область сохранила лидерство в производстве товарной рыбы, овощей. Нарастил выпуск продукции пищепром. Возобновлено производство мяса индейки и утки. Повод для сдержанного оптимизма — 20-процентный рост частных инвестиций. Одним словом, развитие региона не остановилось», — отметил глава региона.

ИА REGNUM сообщало, что Василий Голубев назвал ранее 2020 год непростым. На фоне пандемии коронавируса наступающий 2021 год донской губернатор объявил Годом первичной медико-санитарной помощи.