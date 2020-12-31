Берлин, 31 декабря, 2020, 13:28 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала самым необычным свое последнее новогоднее обращение к гражданам ФРГ за все годы пребывания у власти. Текст обращения канцлера опубликован сегодня, 31 декабря, пресс-службой правительства Германии ещё до выпуска самого видеообращения.

Bundeskanzlerin.de Ангела Меркель

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Меркель отмечает, что, судя по всему, это будет её последнее видеообращение к гражданам Германии в качестве канцлера — в сентябре 2021 года состоятся выборы в бундестаг, и она уже не будет баллотироваться на пост главы германского правительства. Хотя есть некоторая вероятность, что и в конце 2021 года она может обратиться к гражданам Германии с новогодней речью, но только в том случае, если переговоры о коалиционном правительстве затянутся.

«Позвольте сказать в заключение еще что-то личное: через девять месяцев будут выборы в бундестаг, в которых я не буду участвовать. Поэтому это, по всей видимости, последний раз, когда я как федеральный канцлер могу обратиться к вам с новогодней речью», — сказала Меркель.

Также Меркель подчеркнула, что никогда ещё за последние 15 лет, что она является канцлером, уходящий год не был столь тяжелым, а в новый год люди смотрели с такой надеждой.

«Я думаю, я не преувеличу, если скажу: никогда за последние 15 лет мы не воспринимали уходящий год таким тяжелым и никогда вопреки всем тревогам и некоторому скепсису мы не смотрели с такой надеждой в новый год», — отметила Меркель.

Основную часть обращения Меркель посвятила пандемии коронавируса. Она посетовала, что неизвестный доселе коронавирус проник в жизнь людей и существенно её изменил. Присущие людям телесные контакты, объятия, беседы стали рискованными, а ранее совершенно непривычные меры защиты превратились в обыденность.

2020 год был тяжел ещё и потому, что стал годом «научения» — людям пришлось реагировать на коронавирус, о котором ничего не было известно, приходилось принимать непростые решения, заранее не зная, насколько они будут эффективными. На сегодняшний день можно говорить, что пандемия коронавируса стала политическим, социальным и экономическим вызовом XXI столетия, считает Меркель. Это действительно исторический кризис, который очень сильно обременил всех.

Кризис пока не разрешен, это потребует от людей огромного терпения и дальше соблюдать вынужденные ограничения. Общество не должно забывать, что очень многие уже потеряли своих близких, даже не имея возможности провести с ними последние часы.

«Я не могу смягчить вашу боль, но сегодня вечером я думаю также о них», — сказала она.

Кроме того, она сказала, что не может представить, как горько должно быть тем, кто потерял из-за коронавируса своих близких и любимых людей или же борется с последствиями болезни, тогда как некоторые «неисправимые» оспаривают само существование коронавируса и отрицают его.

«Теории заговора не только не правдивы и опасны, они также циничны и жестоки по отношению к этим людям», — подчеркнула Меркель.

Несмотря на сложности, уходящий год позволил многим перерасти себя, преодолеть, не трезвоня об этом на каждом углу. Особенно это видно в среде медицинских работников, которые самоотверженно трудились и стали центром борьбы с коронавирусом. Также многие люди самых разных профессий благодаря своей самоотверженности «сделали жизнь возможной» вопреки пандемии. Это и работники супермаркетов, которые не закрывались в самые тяжелые дни, работники сферы грузоперевозок, которые обеспечили бесперебойное снабжение, работники почты, общественного транспорта, полиции, учителя в школах, воспитатели в детских садах, персонал религиозных учреждений и сотрудники средств массовой информации.

В целом начало вакцинации против коронавируса в Германии и ЕС дает надежду, что кризис будет преодолен, хотя до его завершения ещё далеко, а зима будет очень трудной.

Всем германским гражданам и их семьям Меркель от всего сердца пожелала здоровья, веры и божественного благословения в новом, 2021 году.