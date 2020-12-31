Ростов-на-Дону, 31 декабря, 2020, 13:22 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 387 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 31 декабря. Накануне было выявлено 385 носителей инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию — все новости»

Новые случаи COVID-19 зарегистрированы в 39 муниципальных образованиях Ростовской области. Наибольший прирост дали Ростов-на-Дону (159), Батайск и Азовский район (по 13), Новочеркасск и Таганрог (по 12). Менее четверти новых носителей коронавируса — люди старше 66 лет, 4,3% — дети.

За весь период пандемии число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области достигло 51 тыс. 651 человека.