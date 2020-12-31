Мошенник похитил у волгоградских детей-инвалидов миллионы рублей
Волгоград, 31 декабря, 2020, 13:03 — ИА Регнум. Жителя Дагестана подозревают в хищении почти восьми миллионов рублей у детей-инвалидов из Волгоградской области. Мошенника задержали и доставили в Волгоград для проведения следственных действий, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.
По данным следствия, 29-летний мужчина в октябре 2018 года и июне 2019 года оформил через администрацию Камышинского муниципального района опеку над восемью воспитанниками государственного специализированного учреждения «Петроввальский дом-интернат для умственно отсталых детей». На банковских счетах детей находилось почти восемь миллионов рублей, накопившихся за время ежемесячно поступающих социальных пенсий и иных выплат. Следователи считают, что именно эти деньги интересовали мошенника. Мужчина уехал в Дагестан вместе с опекаемыми, где и обналичил принадлежащие им деньги.
Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Бывшие воспитанники дома-интерната в ближайшее время будут возвращены в социальное учреждение.