Волгоград, 31 декабря, 2020, 13:03 — ИА Регнум. Жителя Дагестана подозревают в хищении почти восьми миллионов рублей у детей-инвалидов из Волгоградской области. Мошенника задержали и доставили в Волгоград для проведения следственных действий, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

(сс) sajinka2

По данным следствия, 29-летний мужчина в октябре 2018 года и июне 2019 года оформил через администрацию Камышинского муниципального района опеку над восемью воспитанниками государственного специализированного учреждения «Петроввальский дом-интернат для умственно отсталых детей». На банковских счетах детей находилось почти восемь миллионов рублей, накопившихся за время ежемесячно поступающих социальных пенсий и иных выплат. Следователи считают, что именно эти деньги интересовали мошенника. Мужчина уехал в Дагестан вместе с опекаемыми, где и обналичил принадлежащие им деньги.

«У следствия есть веские основания полагать, что выполнять свои обязанности и даже проживать с волгоградскими детьми фигурант преступления не намеревался — предпочёл проживать со своей семьёй отдельно, при этом регулярно получая из федерального бюджета выплаты на каждого ребёнка. Накануне по инициативе прокуратуры региона решение о передаче детей под опеку подозреваемого администрацией отменено», — уточнили в СК.

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Бывшие воспитанники дома-интерната в ближайшее время будут возвращены в социальное учреждение.