Краснодар, 31 декабря, 2020, 12:54 — ИА Регнум. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил жителей региона с наступающим 2021 годом. Поздравление он опубликовал в своём телеграм-канале 31 декабря.

Kremlin. ru Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев

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»Считанные часы остаются до Нового года. В эту ночь все мы ждём волшебства, хотим, чтобы все переживания и испытания остались в уходящем 2020-м. Дорогие земляки! Я уверен, что главный тост за новогодним столом будет звучать о здоровье. Потому, что для нас нет ничего важнее и ценнее. Я от всей души желаю, чтобы вы, ваши родители, близкие, ваши дети были всегда здоровы», — написал Кондратьев.

Губернатор отдельно поблагодарил за самоотверженный труд медиков, аграриев, волонтёров, спасателей и всех жителей Краснодарского края.

«Конечно, год был непростым. Но нам вместе удалось сделать многое», — добавил Кондратьев.