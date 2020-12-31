Воронеж, 31 декабря, 2020, 12:21 — ИА Регнум. Общественный транспорт в Воронеже в ночь с 31 декабря 2020 года на 1 января 2021 года будет работать по продлённому графику, сообщили в мэрии Воронежа. Решение принято, чтобы горожанам было проще добраться до площади Ленина, где установлена главная городская ёлка, и домой.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Общественный транспорт

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Автобусы ряда маршрутов будут ходить с интервалом движения 30−40 минут с 23:00 31 декабря до 3:00 1 января.

Общественный транспорт будет работать по следующим маршрутам: № 6 «ул. Плехановская — мкр. Тенистый (ост. «Областной тубдиспансер»)»; № 6 «ул. Плехановская — мкр. Озерки»; № 70М «Центральный рынок — ул. Перхоровича»; № 70А «Центральный рынок — ул. Морозова»; № 50 «Центральный рынок — Лесная Поляна»; № 9КА — по установленному маршруту; № 49Б — по установленному маршруту; № 14В — по установленному маршруту; № 49 «Центральный рынок — Студ. городок ВПИ»; № 49А «Центральный рынок — Пекарня»; № 90 «ул. Ф. Энгельса — мкр. Сомово (ост. «ул. Грузинская»)»; № 80 «ул. Кирова — ул. Перхоровича»; № 5А «ул. Кирова — Парк «Северный лес»; № 105 «Центральный рынок — Филиал стоматологической поликлиники № 6»; № 8 «Центральный рынок — мкр. Придонской»; № 113 — по установленному маршруту.

В то же время движение транспорта на самой площади Ленина в новогоднюю ночь будет закрыто.