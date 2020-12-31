Москва, 31 декабря, 2020, 12:00 — ИА Регнум. Столица России заняла 44 место в международном рейтинге умных городов (Smart Centres Index), составляемом компанией Z/Yen. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов РИА Новости.

mos.ru Цифровое табло на остановке в Москве

Компания Z/Yen традиционно составляет рейтинги финансовых центров мира. С 2019 года эксперты компании также начали составлять рейтинг Smart Centres Index, в котором оценивается уровень цифровизации и развития технологий различных мегаполисов мира.

Лидерами последней версии рейтинга Smart Centres Index стали Нью-Йорк, Лондон и Сингапур. Москва заняла 44 строчку рейтинга, поднявшись на три позиции в сравнении с рейтингом 2019 года.

«Москва активно внедряет в жизнь форматы Smart City, интегрируя интернет-технологии в жизнь города… По уровню цифровизации и развитию технологий Москва успешно конкурирует с ведущими мегаполисами мира в различных международных рейтингах», — прокомментировал Ефимов.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в декабре Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России утвердило концепцию проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город».