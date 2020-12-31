Санкт-Петербург, 31 декабря, 2020, 11:43 — ИА Регнум. За последние сутки в Ленинградской области лабораторно подтверждено 225 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 31 декабря в федеральном оперштабе. Это на три случая меньше, чем сутками ранее, и на десять случаев меньше, чем два дня назад.

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка в маске

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Однако число тяжелых случаев заболевания COVID-19 в регионе увеличилась, о чем свидетельствует нарастающее количество летальных исходов. За последние сутки их зафиксировано 12, это стало третьим для региона суточным показателем за время пандемии. За 30 дней декабря количество жертв ковида выросло в Ленобласти на 110 человек и составляет на сегодня 254 человека.

Общее количество подтвержденных фактов заражения составляет 23 832 случая, выздоровели 21 509 человек, в том числе 286 — за последние сутки.