Пекин, 31 декабря, 2020, 07:19 — ИА Регнум. Министерство обороны КНР решительно выступило против прохода американских кораблей через Тайваньский пролив и заявило о готовности Народно-освободительной армии Китая (НОАК) твёрдо защищать национальный суверенитет и территориальную целостность страны. Об этом 31 декабря заявил официальный представитель военного ведомства У Цянь.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По словам чиновника, «действия американских военных послали неверные сигналы силам «независимости Тайваня» и серьёзно поставили под угрозу мир и стабильность» в районе пролива.

Ранее радиостанция RTHK (Гонконг) сообщила о том, что два эсминца военно-морского флота (ВМС) США — USS Curtis Wilbur и USS John S. McCain — прошли Тайваньским проливом, отделяющим остров от материкового Китая.

В заявлении американских военных, цитируемом радиостанцией, подчёркивается, что прохождение американских кораблей через Тайваньский пролив полностью «соответствует международному праву» и «демонстрирует приверженность США свободе и открытости в Индо-Тихоокеанском регионе».

Как сообщало ИА REGNUM, два эсминца военно-морского флота (ВМС) США 31 декабря прошли Тайваньским проливом, отделяющим остров от материкового Китая.