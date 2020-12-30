Москва, 30 декабря, 2020, 23:56 — ИА Регнум. Массовая вакцинация всех категорий граждан от коронавирусной инфекции в Москве станет возможна при поступлении достаточных объёмов доз препарата. Об этом сообщили 30 декабря в пресс-службе столичной мэрии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцинация

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Отмечается, что при поступлении новых доз вакцины в распоряжение медиков список лиц, которым открыта вакцинация, сразу же расширяется. При этом предпочтение отдаётся тем категориям граждан, которые наиболее подвержены риску заболевания.

«Как только запас вакцины будет достаточным, в Москве стартует вакцинация для всех желающих», — пояснили в мэрии.

Напомним, вакцинация граждан от коронавируса препаратом «Спутник V» проводится в России с начала декабря. Пока прививки доступны только лицам из групп риска, однако их список последовательно расширяется.